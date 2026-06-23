Секреты Кеннеди стоили ей жизни? Новые улики перечеркнули версию о суициде Мэрилин Монро

Спустя десятилетия после смерти Мэрилин Монро появляются новые улики, которые могут пересмотреть официальную версию трагедии.

Фото: doctormacro.com by Sam Shaw, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мэрилин Монро

По данным TMZ, на месте гибели актрисы были обнаружены "тревожные" признаки, не соответствующие типичной картине самоубийства. Постельное бельё оказалось "подозрительно чистым", а флаконы с лекарствами были расставлены слишком аккуратно — этикетками наружу.

"Никто не инсценирует самоубийство, чтобы оно выглядело более убедительно", — утверждает экс-следователь по нераскрытым делам в беседе с журналистами.

Исполнительный продюсер Харви Левин настаивает, что смерть знаменитости может быть "куда более зловещей, чем кажется". В частности, вызывает подозрения тревожный телефонный разговор Монро, в котором она рассказывает, что поругалась с Робертом Кеннеди перед их последней встречей.

"Я знаю много секретов о семье Кеннеди. Опасных секретов", — говорила актриса, уточняя, что однажды эти секреты "потрясут весь мир".

Ранее издание RadarOnline сообщало о коротком, но бурном романе Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. Свидание, организованное как пиар-ход, переросло в интрижку на одну ночь — в то время, когда актриса была замужем за драматургом Артуром Миллером.