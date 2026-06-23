Мировой прокат содрогнулся от внезапного успеха: звезда Голливуда оценил радикальный хоррор

Звезда "Человека-паука" Том Холланд, который недавно намекнул на тайную свадьбу с Зендеей и заявил о планах исчезнуть из Голливуда, поделился впечатлениями от просмотра хоррора "Обсессия".
Актёр посмотрел фильм в полностью заполненном зале и остался в полном восторге.
"Я пошёл посмотреть его в полном зале. Люди кричали, смеялись, плакали. Это именно то, что делает поход в кино таким особенным. Фильм сделан так хорошо, так увлекательно, актёры в нём фантастические", — сказал Холланд.
"Обсессия" стала настоящим хитом: при бюджете всего 750 тысяч долларов картина собрала в мировом прокате 333 миллиона долларов. Социальный хоррор рассказывает о парне Беаре и девушке Никки и уже успел завоевать внимание зрителей и критиков.
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