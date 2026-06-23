Каннский триумф обернулся клеймом: киевские власти вынесли вердикт российскому мэтру кино

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Кино

Российский кинорежиссёр Андрей Звягинцев, создатель фильмов "Нелюбовь" и "Елена", оказался в центре внимания после того, как его имя появилось в украинской базе "Миротворец".*

Андрей Звягинцев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андрей Звягинцев

Вместе с ним в список внесли его мать Галину и вторую супругу — фотографа Анну Матвееву. Информацию об этом сообщает ТАСС.

Сам режиссёр пока никак не комментирует эту новость. Стоит отметить, что Звягинцев покинул Россию ещё в период пандемии и с тех пор не возвращался.

Он неоднократно выступал с антивоенными заявлениями, в том числе с призывом к российским властям прекратить специальную военную операцию. Недавно на Каннском фестивале он вновь повторил этот призыв со сцены. Ранее его слова уже комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что режиссёр не вправе высказываться по данному вопросу.

Ранее стало известно, что режиссёр Квентин Тарантино, известный по "Криминальному чтиву", снимется в новом фильме валлийского постановщика Джейми Адамса вместе с Кайли Миноуг.

* сайт "Миротворец" внесён в реестр запрещённых организаций на территории Российской Федерации

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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