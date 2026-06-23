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Это блажь: сколько требует экс-жена Гогунского на водителя и репетиторов для их дочери

Кино

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", оказался в центре судебного разбирательства с бывшей женой Ириной Маирко. Женщина требует увеличить алименты на их общую 12-летнюю дочь Милану Стар.

Виталий Гогунский
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виталий Гогунский

На заседании, которое перенесли на 15 июля, выяснились детали претензий: Маирко настаивает, чтобы Гогунский оплачивал личного водителя для девочки — 150 тысяч рублей в месяц, а также репетиторов по английскому, русскому, географии и математике на общую сумму 180 тысяч рублей.

"У ребёнка личный водитель? Это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У моего доверителя не такие огромные гонорары", — заявил адвокат Гогунского, которого цитирует Super.ru.

На это представитель Маирко возразил, что сам Гогунский в недавнем интервью заявлял о растущих доходах, упоминая суммы до 10 миллионов рублей. Адвокат актёра парировал: интервью было дано "с целью распиарить себя" и не отражает реального положения дел.

Также стороны обсудили вопрос встреч с дочерью: по словам представителей Маирко, Гогунский не виделся с ребёнком 12 лет и игнорирует призывы урегулировать конфликт мирно.

Ранее актёр Павел Деревянко жёстко осудил мужчин, которые бросают матерей своих детей и не платят алименты, назвав такое поведение "отвратительным".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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