Бекхэмы штурмуют Голливуд: второй сын Дэвида и Виктории получил ключевую роль в новом проекте

22-летний Ромео Бекхэм, второй сын знаменитых Дэвида и Виктории Бекхэм, готовится попробовать свои силы в актёрской профессии. Как сообщает Variety, он получил роль в романтическом фильме "Счёт 40:0", действие которого развернётся в мире большого тенниса.

Фото: instagram by личный аккаунт Ромео Бекхэма в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дэвид Бекхэм и Ромео Бекхэм

Режиссёром картины выступит известный фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти, для которого этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Компанию Ромео на съёмочной площадке составят Поль Киршер, Гийом Кане, Бенжамен Вуазен и легендарная Катрин Денёв.

Как отмечает Variety, для режиссёра Пьера-Анжа Карлотти этот проект тоже станет дебютом в полнометражном кино.

Ранее Ромео пробовал себя в разных сферах: с детства он занимался футболом, затем увлёкся теннисом, а сейчас активно строит карьеру в модельном бизнесе. В феврале 2025 года он вышел на подиум показа Versace, а в этом году посетил Met Gala.

Ранее стало известно, что Виктория Бекхэм сильно переживает из-за семейного конфликта: её 14-летняя дочь Харпер безуспешно пыталась встретиться со старшим братом Бруклином. Девочку заметили у дома Бруклина в Лос-Анджелесе, но его не оказалось дома. Инсайдер сообщал, что Виктория "буквально убита горем" из-за этой ситуации.