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Два года работы и отказ студии: почему Мадонна не смогла снять байопик о своей жизни

Кино

Певица Мадонна в откровенном интервью рассказала, что её байопик о собственной жизни, над которым она трудилась несколько лет, так и не увидит свет.

Мадонна
Фото: flickr.com by chrisweger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мадонна

Причиной стал конфликт с Universal Pictures из-за финансовых условий.

"Я два года работала над сценарием и два года провела на киностудии, занимаясь составлением бюджета и подбором актёров. Мы с Universal поссорились из-за бюджета, потому что мне нужно было… У меня была необыкновенная жизнь. У меня была насыщенная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет. Понимаете, о чём я?" — поделилась Мадонна.

По словам певицы, после разрыва со студией она пыталась продать проект Netflix как мини-сериал, но не могла использовать сценарий, поскольку права на него остались у Universal. В итоге фильм, для которого уже были найдены актёры и часть команды, так и не вышел.

Ранее стало известно, что режиссёр Квентин Тарантино, известный по "Криминальному чтиву" и "Убить Билла", снимется в новом фильме валлийского постановщика Джейми Адамса "Запутанные в синем" (Tangled up in Blue). Компанию ему составит поп-звезда Кайли Миноуг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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