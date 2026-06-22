Квартиры, права на проекты и добрачное имущество: кому достанется наследство Алексея Пиманова

23 апреля 2026 года на 65-м году жизни скончался известный телеведущий и режиссёр Алексей Пиманов. Причиной смерти стал острый инфаркт. После его ухода в Москве открыто наследственное дело.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Как сообщает aif.ru, в состав наследства входят объекты недвижимости в столице, а также исключительные права на телевизионные и кинопроекты, созданные Пимановым.

При этом загородный дом в Подмосковье, который телеведущий построил во время второго брака с Валентиной Ждановой, остался у неё после развода. Коттедж в Можайском районе Москвы, где Пиманов проживал со своей вдовой Ольгой Погодиной, исключён из наследственного спора, поскольку является добрачным имуществом актрисы.

Претендовать на доли в имуществе и интеллектуальных проектах могут Ольга Погодина и их общая дочь, а также трое взрослых детей Алексея Пиманова — сыновья Денис и Артём от первого брака и дочь Дарья от второго.

Ранее актриса Ольга Погодина в документальном фильме "Алексей Пиманов. Главное в его жизни…" на телеканале "Звезда" назвала уход мужа "трагедией планетарного масштаба".