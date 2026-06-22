Фантастическое одиночество подождёт: Дженнифер Лопес продемонстрировала истинное отношение к семье бывшего

Дженнифер Лопес, несмотря на развод с Беном Аффлеком в 2024 году, продолжает поддерживать тёплые отношения с его семьёй. На днях певица посетила концерт Арианы Гранде в Лос-Анджелесе вместе со своим 18-летним сыном Оскаром (от брака с Марком Энтони) и 17-летним Фином, ребёнком Аффлека от брака с Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

Ранее инсайдеры Us Weekly отмечали, что Аффлек и Лопес "навсегда останутся в жизни друг друга из-за детей". Сам актёр подтверждал, что они с бывшей супругой ладят с наследниками друг друга.

"Для справки: Дженнифер Лопес потрясающая, она прекрасно относится к моим детям и поддерживает с ними отличные отношения. <…> Я люблю её детей. Они замечательные. Она чрезвычайно важный, потрясающий человек с большим чувством собственного достоинства, которого я обожаю и за которого благодарен", — говорил Аффлек.

После развода Лопес и Аффлек сохранили дружеские отношения, и их совместные дети, судя по всему, тоже нашли общий язык.

Ранее Дженнифер Лопес в шоу Джимми Киммела заявила, что быть одной "фантастика" и что она "всё делала неправильно" в прошлых отношениях.