Личные переписки стали приговором: Арми Хаммер объяснил причины своего изгнания из кино

Актёр Арми Хаммер, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Зови меня своим именем", в интервью The Hollywood Reporter впервые подробно высказался о своей "отмене" в Голливуде.
Напомним, в 2021 году карьера 39-летнего артиста рухнула после того, как несколько женщин обвинили его в психологическом и физическом насилии, а также в каннибализме. В Сеть попали личные переписки с откровенными фантазиями.
"Я сам создал себе эти проблемы. Это произошло не случайно. Нет, я не делал того, о чём говорят вокруг. Но я пустил в свою жизнь очень опасных людей, и я разозлил многих из них — и вот мы здесь, в этой точке", — объяснил актёр.
Хаммер вновь отверг самые тяжёлые обвинения, отметив, что в его переписках не было ничего противозаконного. Он также подчеркнул, что все контакты были по обоюдному согласию.
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