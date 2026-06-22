Личные переписки стали приговором: Арми Хаммер объяснил причины своего изгнания из кино

Актёр Арми Хаммер, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Зови меня своим именем", в интервью The Hollywood Reporter впервые подробно высказался о своей "отмене" в Голливуде.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Арми Хаммер

Напомним, в 2021 году карьера 39-летнего артиста рухнула после того, как несколько женщин обвинили его в психологическом и физическом насилии, а также в каннибализме. В Сеть попали личные переписки с откровенными фантазиями.

"Я сам создал себе эти проблемы. Это произошло не случайно. Нет, я не делал того, о чём говорят вокруг. Но я пустил в свою жизнь очень опасных людей, и я разозлил многих из них — и вот мы здесь, в этой точке", — объяснил актёр.

Хаммер вновь отверг самые тяжёлые обвинения, отметив, что в его переписках не было ничего противозаконного. Он также подчеркнул, что все контакты были по обоюдному согласию.

После скандала актёр прошёл курс лечения от секс-зависимости и сейчас возвращается в индустрию с кардинально изменённым имиджем — он набрал мышечную массу и отрастил усы.

Ранее актёр Сет Роген заявил, что окончательно разорвал отношения с Джеймсом Франко и не планирует с ним работать.