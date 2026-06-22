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Квентину Тарантино надоела фабрика безвкусных сосисок: режиссёр выбрал путь актёра в новом фильме

Кино

Режиссёр Квентин Тарантино, который редко появляется на экране как актёр, вновь согласился на роль. По информации Variety, он снимется в новом проекте валлийского постановщика Джейми Адамса. Компанию ему составит поп-звезда Кайли Миноуг.

Квентин Тарантино
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Квентин Тарантино

Съёмки проходили в уэльском городе Порткоул — на натурных площадках у церкви Ньютон и в пабе Saltwater Inn. Детали сюжета и название фильма пока не раскрываются.

Для Тарантино это не первое сотрудничество с Адамсом. Ранее он появился в эпизодической роли в его картине "Only What We Carry", премьера которой состоялась в начале июня на фестивале "Трайбека" в Нью-Йорке. Тогда Адамс сам предложил режиссёру роль, написав ему письмо, и Тарантино согласился после двухнедельного размышления.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино жёстко раскритиковал современный Голливуд, назвав его "фабрикой безвкусных сосисок". По его словам, большинство новых фильмов тонут в неправдоподобии и желании угодить аудитории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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