Квентину Тарантино надоела фабрика безвкусных сосисок: режиссёр выбрал путь актёра в новом фильме

Режиссёр Квентин Тарантино, который редко появляется на экране как актёр, вновь согласился на роль. По информации Variety, он снимется в новом проекте валлийского постановщика Джейми Адамса. Компанию ему составит поп-звезда Кайли Миноуг.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

Съёмки проходили в уэльском городе Порткоул — на натурных площадках у церкви Ньютон и в пабе Saltwater Inn. Детали сюжета и название фильма пока не раскрываются.

Для Тарантино это не первое сотрудничество с Адамсом. Ранее он появился в эпизодической роли в его картине "Only What We Carry", премьера которой состоялась в начале июня на фестивале "Трайбека" в Нью-Йорке. Тогда Адамс сам предложил режиссёру роль, написав ему письмо, и Тарантино согласился после двухнедельного размышления.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино жёстко раскритиковал современный Голливуд, назвав его "фабрикой безвкусных сосисок". По его словам, большинство новых фильмов тонут в неправдоподобии и желании угодить аудитории.