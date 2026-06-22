Вцепилась в бок прямо на сцене: сын Васильевой вспомнил очень странные упрёки матери

Мария, невестка народной артистки России Татьяны Васильевой, в беседе с мужем Филиппом (сыном актрисы) затронула болезненную тему — токсичность в семье. Супруги признались, что любят подкалывать друг друга, но порой их шутки переходят черту, и теперь они хотят, чтобы их дочь не "заразилась" этим поведением.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Васильева

Филипп в ответ поделился травмирующим опытом из детства. Когда ему было 15-16 лет, мать, увлёкшаяся раздельным питанием, отвела его в сторону и заявила: "Всё, ты жирная свинья, ты ластоногий, у тебя ноги и так иксообразные, а ещё и жирные. Садись на эту диету". Он сбросил вес, но давление оставило глубокий след.

"Мы играем сцену с мамой, и мама мне вцепляется в бок и говорит: "Какой же ты жирный!" Это какой-то ужас", — продолжал вспоминать мужчина.

Сейчас он уже не воспринимает прессинг так остро, как в юности, но забыть эти слова не может.

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