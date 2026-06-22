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Это отвратительно: Павел Деревянко назвал тип мужчин, которых считает ненормальными

Кино

Актёр Павел Деревянко, который в августе прошлого года женился на дизайнере Зое Фуць, а до этого десять лет состоял в отношениях с предпринимательницей Дарьей Мясищевой (у них двое общих детей — 15-летняя Варвара и 11-летняя Александра), резко высказался о мужчинах, уклоняющихся от алиментов.

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Павел Деревянко

"Для меня странно, что не у всех мужчин такое отношение к детям, жёнам бывшим. Это отвратительно!" — подчеркнул артист в интервью Telegram-каналу "Звездач".

По словам Деревянко, он каждый раз ужасается, слыша истории о том, как отцы бросают матерей своих детей и не поддерживают их финансово. Он считает такую ситуацию неправильной и ненормальной.

Сейчас актёр и его супруга Зоя планируют завести общих детей: дизайнер мечтает о дочери, а Павел — о сыне. Ради новой избранницы он, кстати, отказался от полигамных отношений, заявив, что "с полигамией покончено".

Ранее Павел Деревянко признался, что его многолетние свободные отношения с матерью его двоих детей были иллюзией. Он назвал их "розовыми очками" и заявил, что никакой семьи на самом деле не было.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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