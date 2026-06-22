За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце

Бывший звёздный ребёнок Голливуда Маколей Калкин, прославившийся ролью Кевина Маккаллистера в культовом фильме "Один дома", в День отца поделился честными размышлениями о родительстве.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Маколея Калкина by Личный Инстаграм-аккаунт Маколея Калкина Маколей Калкин

В своём посте актёр признался, что отцовство — это не только радость, но и постоянные заботы.

"Быть папой бывает нелегко. Вот это всё: умывание, вытирание носов, подтирание задниц, часовые ванны, приготовление десяти ужинов, которые никто не съест, и ответы на все вопросы в мире. Я не идеален. Я всего лишь папа. Неважно. Всё обретает смысл, когда мои мальчики мастерят мне медведя", — написал Калкин.

Он также поблагодарил свою супругу Бренду Сонг, отметив, что без неё не смог бы стать отцом. У пары растут двое сыновей — Дакота и Карсон. Старшего назвали в честь покойной сестры актёра, трагически погибшей в 2008 году.

Сам Маколей, ранее имевший скандальную репутацию, сейчас полностью посвятил себя семье и не вспоминает о бурном прошлом.

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