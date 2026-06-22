Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородники годами мучают картофель: 5 ошибок, которые приводят к полному отсутствию клубней
Золоченая клетка захлопнулась: огромные премии спровоцировали внезапный паралич воли
Этот нехитрый способ заставляет мозг перезагрузиться: апатия начинает отступать после первого шага
Мечты о покорении Луны рассыпались: неверные просчеты обернулись параличом амбициозной миссии
Михаил Шац* тоскует по эпохе бандитов? Комик удивил признанием о 90-х годах
Шашлык требует огонька: рецепт салата, который раскроет вкус каждого кусочка
Мангал, которым хочется хвастаться: эту кирпичную конструкцию можно построить своими руками
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА

За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце

Кино

Бывший звёздный ребёнок Голливуда Маколей Калкин, прославившийся ролью Кевина Маккаллистера в культовом фильме "Один дома", в День отца поделился честными размышлениями о родительстве.

Маколей Калкин
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Маколея Калкина by Личный Инстаграм-аккаунт Маколея Калкина
Маколей Калкин

В своём посте актёр признался, что отцовство — это не только радость, но и постоянные заботы.

"Быть папой бывает нелегко. Вот это всё: умывание, вытирание носов, подтирание задниц, часовые ванны, приготовление десяти ужинов, которые никто не съест, и ответы на все вопросы в мире. Я не идеален. Я всего лишь папа. Неважно. Всё обретает смысл, когда мои мальчики мастерят мне медведя", — написал Калкин.

Он также поблагодарил свою супругу Бренду Сонг, отметив, что без неё не смог бы стать отцом. У пары растут двое сыновей — Дакота и Карсон. Старшего назвали в честь покойной сестры актёра, трагически погибшей в 2008 году.

Сам Маколей, ранее имевший скандальную репутацию, сейчас полностью посвятил себя семье и не вспоминает о бурном прошлом.

Ранее Сергей Лазарев рассказывал, что его дети Никита и Аня спокойно относятся к медийности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Военные новости
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Еда и рецепты
Идеально к супу, чаю и на работу: выпечка, которая готовится быстрее, чем вы дойдете до магазина
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Гавана пошла на шоковую терапию в экономике. Будет ли на Кубе свой ГКЧП? Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
В автошколах учат вредительству: запуск двигателя "по инструкции" убивает вашу КПП
Бизнес на перепродаже заканчивается? Почему будущее все чаще принадлежит создателям технологий
Небо над Балтикой больше не спокойное: зачем Калининградский порт срочно проверяют на уязвимость перед БПЛА
Инфляционная победа ценой экономики: мировой антирекорд России оставил бизнес без права на рост
Работает скрытая служба клининга: ученые показали, как иммунитет живьём пожирает рак
За кулисами голливудского блеска: будни Маколея Калкина лишили его иллюзий об идеальном отце
Не любите возиться с тестом? И не надо: запечённые конверты из лаваша с рыбой заменят любые пирожки
Всё закончилось на третьем вопросе: жёсткий отказ Бони лишил Собчак возможности взять интервью
Кто-то носит футболку пять лет, а кто-то выкидывает её через месяц: в чем подвох
Штормит изнутри: у Севастополя за день произошло уже три землетрясения, эпицентр приближается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.