Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа

Виктория Макарская, супруга актёра Антона Макарского, в личном блоге вновь вернулась к скандальному интервью, которое в 2014 году разрушило репутацию её мужа.
Тогда, после выхода программы Юлии Меньшовой, интернет буквально взорвался: Антона окрестили "домашним тираном" и абьюзером. Причиной стал фрагмент, где он якобы запрещает жене пользоваться косметикой.
По словам Виктории, фраза была подло вырвана из контекста. На самом деле Антон говорил совсем о другом — о том, что ему важно иметь возможность в любой момент поцеловать свою жену.
"Эту фразу они вырезали, вставили непонятные комментарии и сделали из Антона Макарского мегатирана и абьюзера. <…> Зато никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского. Пусть все и продолжают думать, что он тиран и что жить с ним невозможно", — сказала Виктория.
Она добавила, что с иронией относится к этой ситуации, потому что благодаря сложившемуся образу никто не пытается разрушить их семью.
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