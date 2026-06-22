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Тиран поневоле: почему Виктория Макарская годами не смывает клеймо абьюзера с мужа

Кино

Виктория Макарская, супруга актёра Антона Макарского, в личном блоге вновь вернулась к скандальному интервью, которое в 2014 году разрушило репутацию её мужа.

Антон и Виктория Макарские
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Антон и Виктория Макарские

Тогда, после выхода программы Юлии Меньшовой, интернет буквально взорвался: Антона окрестили "домашним тираном" и абьюзером. Причиной стал фрагмент, где он якобы запрещает жене пользоваться косметикой.

По словам Виктории, фраза была подло вырвана из контекста. На самом деле Антон говорил совсем о другом — о том, что ему важно иметь возможность в любой момент поцеловать свою жену.

"Эту фразу они вырезали, вставили непонятные комментарии и сделали из Антона Макарского мегатирана и абьюзера. <…> Зато никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского. Пусть все и продолжают думать, что он тиран и что жить с ним невозможно", — сказала Виктория.

Она добавила, что с иронией относится к этой ситуации, потому что благодаря сложившемуся образу никто не пытается разрушить их семью.

Ранее Ксения Собчак призналась, что воспитание её девятилетнего сына Платона даётся ей тяжело: ребёнок постоянно обхитряет её, а запреты не работают.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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