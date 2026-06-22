13 миллионов за квартиру и 30 тысяч на дочь: почему бывшая жена Соловьёва назвала его поведение "сказкой"

Бывшая супруга актёра Константина Соловьёва, Анастасия Ларина, стала гостьей программы "Ты не поверишь!" и впервые подробно рассказала о финансовых разногласиях с экс-мужем.

Фото: YouTube канал Киносезон by Скриншот видео YouTube канала Киносезон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин Соловьёв

Пара развелась, но до сих пор не может урегулировать имущественные вопросы.

"Первоначальный взнос у нас был пополам, потом платежи в браке из общего семейного бюджета. Сейчас плачу только я. Ежемесячная сумма — 135 тысяч. До 2039 года", — рассказала Ларина, уточнив, что речь идёт о трёхкомнатной квартире, которая осталась ей и дочерям.

По словам Анастасии, после развода Константин оставил ей жильё, но затем, когда он женился снова, потребовал за квартиру 13 миллионов рублей. Сначала он предлагал комфортную сумму алиментов и выплату шести миллионов ему, но передумал. Сейчас он не общается с дочерьми, а алименты — всего 30 тысяч рублей на ребёнка — Ларина считает недостаточными и пытается увеличить их через суд.

"Ничего не хочет, ничего не знает. Когда младшей дочке будет 18 лет, то будем продавать квартиру, половину отдавать ему… Вот эта сказка, в которой сейчас пребывает Валентина (новая жена актёра — прим.), она потом переворачивается и ты думаешь уже сбежать любыми способами", — заключила Анастасия.

Ранее актриса Мария Миронова рассказывала, что её бывший муж Андрей Сорока, который младше неё на 18 лет, требует встречаться с их общим сыном Фёдором только вне её дома и не учитывает график ребёнка. Миронова называла судебные тяжбы "страшным сном" и вспоминала, что её отец, Андрей Миронов, всегда просил разрешения, а не требовал.