Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей

Вирусное выступление Тома Холланда с песней Рианны "Umbrella" могло стать тем самым моментом, который изменил его отношения с Зендеей. По словам источника, именно после этого номера актриса окончательно прониклась чувствами к своему будущему мужу.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

Речь идёт о выступлении Холланда в шоу "Lip Sync Battle" в 2017 году. Тогда актёр, известный по роли Человека-паука, неожиданно вышел на сцену в провокационном образе: в чулках в сетку, чёрных шортах с оборками и латексном корсетном топе. Под искусственным дождём и с пиротехникой он исполнил чувственную хореографию под хит Рианны.

Источник издания Mail on Sunday утверждает, что этот номер стал для Зендеи настоящим откровением.

"Это не просто сексуально — это показывает, насколько он невероятно талантлив. Нужна большая уверенность в себе, чтобы гетеросексуальный мужчина так перевоплотился", — рассказал инсайдер.

На видео с выступления можно увидеть реакцию Зендеи: актриса сначала смотрела на Холланда с удивлением и смеялась, не веря происходящему, а затем явно оценила его харизму и артистизм.

"Вы можете увидеть шок на её лице, а потом восхищение. Думаю, однажды они покажут это видео своим детям", — отметил источник.

Ранее Том Холланд в интервью британскому изданию Esquire косвенно подтвердил слухи о тайной свадьбе с Зендеей.