Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь оказалась вторичной: Анастасия Волочкова вспомнила, что покорило её в Сулеймане Керимове
Привычка есть в дороге стала угрозой: в России водители столкнулись с коварным риском
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Прогулки превратились в кошмар: что заставляет вашего пса всегда облаивать крупных сородичей
Странный сувенир для врачей: какой посыл оставил Дмитрий Дибров в больнице после падения в ночном клубе
Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера
Семь дней отдыха больше не работают: последствия выгорания лишили людей способности радоваться
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Шаг в полную неизвестность: чем может обернуться игнорирование ЛФК в пожилом возрасте

Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей

Кино

Вирусное выступление Тома Холланда с песней Рианны "Umbrella" могло стать тем самым моментом, который изменил его отношения с Зендеей. По словам источника, именно после этого номера актриса окончательно прониклась чувствами к своему будущему мужу.

Том Холланд
Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Том Холланд

Речь идёт о выступлении Холланда в шоу "Lip Sync Battle" в 2017 году. Тогда актёр, известный по роли Человека-паука, неожиданно вышел на сцену в провокационном образе: в чулках в сетку, чёрных шортах с оборками и латексном корсетном топе. Под искусственным дождём и с пиротехникой он исполнил чувственную хореографию под хит Рианны.

Источник издания Mail on Sunday утверждает, что этот номер стал для Зендеи настоящим откровением.

"Это не просто сексуально — это показывает, насколько он невероятно талантлив. Нужна большая уверенность в себе, чтобы гетеросексуальный мужчина так перевоплотился", — рассказал инсайдер.

На видео с выступления можно увидеть реакцию Зендеи: актриса сначала смотрела на Холланда с удивлением и смеялась, не веря происходящему, а затем явно оценила его харизму и артистизм.

"Вы можете увидеть шок на её лице, а потом восхищение. Думаю, однажды они покажут это видео своим детям", — отметил источник.

Ранее Том Холланд в интервью британскому изданию Esquire косвенно подтвердил слухи о тайной свадьбе с Зендеей. 

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Авто
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Еда и рецепты
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера
Семь дней отдыха больше не работают: последствия выгорания лишили людей способности радоваться
Стыд и смех сменились страстью: дерзкий перформанс Тома Холланда перевернул его связь с Зендеей
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Шаг в полную неизвестность: чем может обернуться игнорирование ЛФК в пожилом возрасте
Устрицы вместо мазута: главную "вонючку" Владивостока предложили превратить в золотую жилу
Это больше не похоже на медицину: новые очки в Петербурге позволили удалить опухоль без лишних разрезов
От подиума до лекций: Ирина Шейк рассказала студентам Оксфорда, чего стоят лайки в сети
Шокирующий финал последнего ужина: в ЖКТ мумии Эци нашли компоненты для крафтовых напитков
Руки чистые и телефон в безопасности: 7 необычных способов использования шапочку для душа в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.