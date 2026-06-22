Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Челюсти в сетях: вместо рыбы приморские рыбаки вытащили на берег кое-кого пострашнее
Дикий отдых в Приморье уходит в прошлое: новые планы перекроили будущее всего поселка
Тело переключилось в режим сжигания: как мягкая нагрузка без прыжков и ударов меняет силуэт за месяц
В Санкт-Петербурге запускают наземное метро, не дожидаясь стройки: где поедет
Мэрия Владивостока пошла войной на РЖД: корпорации выставили миллионный счет за погром в городском парке
Природа сошла с ума в Тюмени: река неожиданно двинулась в сторону города вопреки прогнозам
Ты дура, что уходишь: сколько зарабатывала Виктория Боня в "Доме-2" и почему её уход не понравился Собчак
Очередной монстр в Тихом океане: траектория Меккхалы заставила штабы экстренно менять планы
Охота за остатками протектора: почему только три колеса из четырех можно выгодно сбыть

Я не хотел существовать: какую болезнь диагностировали звезде "Слова пацана" и почему его не взяли в армию

Кино

Актёру Славе Копейкину, известному по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", врачи диагностировали биполярное аффективное расстройство личности.

Слава Копейкин
Фото: Telegram by Telegram-канал Славы Копейкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слава Копейкин

Первые признаки, по данным Telegram-канала Mash, появились у артиста ещё в подростковом возрасте, но тогда он не обращался за профессиональной помощью.

Состояние актёра ухудшалось на фоне семейных проблем. После поступления в ГИТИС он начал играть в Театре имени Ермоловой и сниматься в кино, но одновременно пытался справиться с депрессией с помощью алкоголя и запрещённых веществ. Тогда он обратился за помощью. После обследования в психиатрической больнице ему поставили диагноз и назначили лечение.

"Я год был в затяжной депрессии. Мне не хотелось существовать. Я выпивал, сидел на запрещённых веществах", — ранее рассказывал Копейкин на шоу "Справиться проще", объясняя, что подавленное состояние стало причиной зависимости.

Во время прохождения военной комиссии актёра повторно направили к специалистам, которые подтвердили расстройство в стадии ремиссии. Копейкина признали негодным к службе в армии.

Ранее Виктория Боня рассказала, что на пике своей карьеры в "Доме-2" она получала 6 тысяч долларов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Новости Севастополя
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Больше 30 лет на конвейере: почему этот ЗИЛ до сих пор называют королем тайги
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Тело переключилось в режим сжигания: как мягкая нагрузка без прыжков и ударов меняет силуэт за месяц
В Санкт-Петербурге запускают наземное метро, не дожидаясь стройки: где поедет
Я не хотел существовать: какую болезнь диагностировали звезде "Слова пацана" и почему его не взяли в армию
Мэрия Владивостока пошла войной на РЖД: корпорации выставили миллионный счет за погром в городском парке
Природа сошла с ума в Тюмени: река неожиданно двинулась в сторону города вопреки прогнозам
Ты дура, что уходишь: сколько зарабатывала Виктория Боня в "Доме-2" и почему её уход не понравился Собчак
Очередной монстр в Тихом океане: траектория Меккхалы заставила штабы экстренно менять планы
Охота за остатками протектора: почему только три колеса из четырех можно выгодно сбыть
Ядерная смесь из аптечки: вернуло мощь уставшему двигателю без участия дорогих сервисов
Личный бюджет под надзором: работодатели в России начали отсеивать кандидатов по базе должников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.