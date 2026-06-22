Я не хотел существовать: какую болезнь диагностировали звезде "Слова пацана" и почему его не взяли в армию

Актёру Славе Копейкину, известному по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", врачи диагностировали биполярное аффективное расстройство личности.

Фото: Telegram by Telegram-канал Славы Копейкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слава Копейкин

Первые признаки, по данным Telegram-канала Mash, появились у артиста ещё в подростковом возрасте, но тогда он не обращался за профессиональной помощью.

Состояние актёра ухудшалось на фоне семейных проблем. После поступления в ГИТИС он начал играть в Театре имени Ермоловой и сниматься в кино, но одновременно пытался справиться с депрессией с помощью алкоголя и запрещённых веществ. Тогда он обратился за помощью. После обследования в психиатрической больнице ему поставили диагноз и назначили лечение.

"Я год был в затяжной депрессии. Мне не хотелось существовать. Я выпивал, сидел на запрещённых веществах", — ранее рассказывал Копейкин на шоу "Справиться проще", объясняя, что подавленное состояние стало причиной зависимости.

Во время прохождения военной комиссии актёра повторно направили к специалистам, которые подтвердили расстройство в стадии ремиссии. Копейкина признали негодным к службе в армии.

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