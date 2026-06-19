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Это было безумно и романтично: почему Оливия Уайлд вышла замуж за итальянского принца и сразу пожалела

Кино

Американская актриса Оливия Уайлд, известная по ролям в "Докторе Хаусе" и "Драйве", в подкасте Call Her Daddy впервые подробно высказалась о своём первом браке с итальянским принцем Тао Русполи.

Оливия Уайлд
Фото: commons.wikimedia.org by Mario A. P. from San Sebastian, Spain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Оливия Уайлд

Ей было всего 19 лет, когда они поженились на фестивале Burning Man в 2003 году.

"Документы были оформлены в Лос-Анджелесе человеком, которого мы нашли в интернете, поэтому мы подписали бумагу, которая, вероятно, недействительна", — рассказала Уайлд.

По её словам, она почти сразу пожалела о скоропалительном решении, но бунтарский дух победил.

"Это казалось самым безумным поступком, который только можно было совершить, и это было так романтично и безумно", — вспоминает актриса. Брак она описывает как "богемный".

В 2011 году, в возрасте 25 лет, Уайлд развелась с Русполи. Она пояснила, что их разрыв не был бурным, скорее очевидным, так как к тому моменту оба выросли, а их пути разошлись.

Сейчас актриса воспитывает двоих детей — 12-летнего сына Отиса и 9-летнюю дочь Дейзи — от отношений с Джейсоном Судейкисом, с которым рассталась в 2020 году.

Ранее, 18 июня, стало известно, что Дженнифер Энистон рассорилась со своим бойфрендом Джимом Кёртисом из-за её тёплых слов о бывшем муже Брэде Питте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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