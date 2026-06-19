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Парковка, открытая дверь и слухи о романе: с кем заметили Шакиру и кто этот загадочный мужчина

Кино

Колумбийская певица Шакира и мексиканский актёр Мануэль Гарсия-Рульфо оказались в центре внимания после того, как их заметили вместе у отеля Sunset Tower в Лос-Анджелесе.

Шакира
Фото: commons.wikimedia.org by Junta de Andalucía, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шакира

По данным Page Six, знаменитости стояли на парковке, мило беседуя в ожидании машины. Гарсия-Рульфо, проявив галантность, открыл Шакире дверь, а затем сел за руль. Пара уехала в неизвестном направлении.

"Мануэль, о боже. Шакира — настоящая находка", "О, я в восторге. Мне нравится его шоу на Netflix. Она заслуживает самого лучшего!", — комментируют поклонники.

Напомним, ранее Шакира была замужем за футболистом Жераром Пике в течение 11 лет. У пары двое сыновей: 13-летний Милан и 11-летний Саша. В 2022 году они расстались после новости о неверности Пике.

С тех пор певице приписывали романы с Джимми Батлером, Льюисом Хэмилтоном и Люсьеном Лависконтом. Гарсия-Рульфо, известный по сериалу "Отель "Гранд Будапешт"", встречался с Одри Макгроу, но их отношения завершились в начале 2026 года.

Ранее стало известно о встрече принцессы Дианы и Джона Кеннеди-младшего в 1995 году, которую долгие годы окутывали слухи. Он лично пытался уговорить её стать лицом журнала George, но получил вежливый отказ.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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