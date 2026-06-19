Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино

Режиссёр Валерия Гай Германика, известная по фильмам "Школа" и "Да и да", в Telegram-канале высказалась о состоянии современного отечественного кинематографа.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерия Гай Германика

По её словам, советское кино было сильнее, потому что режиссёры жили внутри большой культуры и были вынуждены мыслить крупно, даже несмотря на запреты.

"В советское время режиссёр жил в системе запретов, но одновременно находился внутри большой культуры. Он спорил с ней, боролся с ней, ненавидел её, пытался её обмануть, но был вынужден мыслить крупно. От него требовалось образование, ремесло, знание литературы, истории, философии и человеческой природы. Сегодня запретов меньше, технологий больше, денег иногда тоже больше. Исчезло чувство принадлежности к большому культурному проекту. Многие режиссёры оказываются один на один не с вечными вопросами, а с рынком, трендами, рейтингами и повесткой", — написала она.

По словам 42-летней Германики, раньше режиссёр думал о том, что "переживёт его самого", а сегодня — о том, что "не пролистают завтра утром". Она подчеркнула, что даже борьба с системой заставляла художника расти, а теперь художнику часто не с кем и не с чем бороться, кроме собственной пустоты.

"И именно эта пустота гораздо опаснее любой цензуры. Она убивает большие замыслы раньше, чем их успевают запретить", — резюмировала режиссёр.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино в колонке для журнала Sight & Sound жёстко раскритиковал современный Голливуд, назвав его "фабрикой безвкусных сосисок". По его словам, большинство новых фильмов тонут в неправдоподобии и попытках угодить аудитории.