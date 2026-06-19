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Видео 2017 года, улыбки и признание в день рождения: как жена больного Брюса Уиллиса отметила 50-летие

Кино

Супруга Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, отметила 50-летний юбилей. В этот день она опубликовала в соцсетях редкие кадры из семейного архива — в том числе фото с самим актёром, который уже несколько лет живёт с диагнозом "лобно-височная деменция".

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис
Фото: instagram by личный аккаунт Эммы Хеминг-Уиллис в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис

На снимке супруги позируют в праздничных колпаках и выглядят счастливыми.

"Сегодня мне исполнилось 50 лет. И должна сказать: я готова к этому новому десятилетию и ко всему, что оно принесёт. Последние десять лет были непростыми, но я горжусь тем, какой путь прошла как жена, мама, человек, ухаживающий за близким, и общественный защитник интересов пациентов", — написала Эмма.

Она также показала архивное видео 2017 года, где Брюс вдыхает гелий из воздушного шарика и смешным голосом поздравляет её с днём рождения, а затем танцует под смех дочерей.

Одной из первых юбиляршу поздравила Деми Мур, сохранившая тёплые отношения с бывшим мужем и его нынешней семьёй.

"Я так горжусь тобой и горжусь тем, что могу называть тебя своей семьёй. Ты так любима!" — написала она.

Ранее Эмма Хеминг-Уиллис откровенно рассказала о жизни с мужем, страдающим деменцией. Она призналась, что живёт в состоянии "постоянного траура", оплакивая близкого человека, пока он ещё жив.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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