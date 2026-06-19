Свадьба с Зендеей и планы на будущее: что заставит Тома Холланда навсегда уйти из Голливуда

Актёр Том Холланд может пропасть из Голливуда и кино после появления детей. О словах актёра, сказанных год назад, вспомнили на фоне его свадьбы с возлюбленной Зендеей, на которую он намекнул в свежем интервью Esquire.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

В беседе с изданием он косвенно подтвердил слухи о браке, когда журналист спросил, не пришлось ли ему успокаивать родственников из-за вирусных AI-фото с озера Комо. Холланд ответил: "Нет, потому что они все там были. Это всё, что я скажу по этому поводу".

Ещё год назад в интервью Men's Health актёр признавался, что когда у него появятся дети, семья выйдет на первый план, а количество ролей резко сократится.

"Когда у меня будут дети, вы больше не увидите меня в фильмах. Я просто исчезну с лица земли", — говорил тогда Холланд.

Слухи о помолвке пары появились в январе 2025 года, когда Зендея пришла на "Золотой глобус" с кольцом на пальце. Стилист актрисы позже намекал, что торжество уже состоялось.

Ранее Том Холланд заявил, что не боится искусственного интеллекта, потому что у нейросетей нет души.