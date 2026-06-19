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Слухи о романе с Кологривым: известная российская актриса решилась раскрыть правду о личной жизни

Кино

Актриса Анастасия Уколова, известная по ролям в кино и сериалах, стала гостьей открытия восьмого фестиваля сериалов "Пилот" в Иваново. 17 июня она представила свой новый проект "Куколка", где исполнила главную роль.

Анастасия Уколова
Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Уколовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Уколова

В рамках фестиваля актриса ответила на вопросы блиц-опроса HELLO! и впервые откровенно высказалась о личной жизни.

"Меня часто сводят с Никитой Кологривым. Почему? Потому что он в меня влюблён", — пошутила Анастасия.

На вопрос о свиданиях Уколова ответила, что не ходит на романтические встречи, но мечтает о семье и собаке для себя и сына. Она также призналась, что хотела бы больших драматических ролей в масштабных проектах, длинные волосы и сумку Chanel. Главное, чтобы ребёнок был здоров, а она чувствовала себя счастливой здесь и сейчас.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, как из-за изнурительной работы на короткое время потеряла зрение. Актриса попала в больницу после того, как проработала 98 дней подряд без выходных.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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