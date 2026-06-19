Киностудии окончательно сошли с ума: успех одного хоррора заставил Голливуд сменить поиск идей

Кассовый успех хоррора "Закулисье реальности" (более 256 миллионов долларов в мировом прокате) изменил подход Голливуда к поиску нового материала.

Фото: flickr.com by Sörn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Голливуд

Фильм студии A24, который стал самым прибыльным в её истории, вырос из интернет-феномена Backrooms — мрачной концепции бесконечного офисного пространства, которая сначала появилась на имиджборде 4Chan, а затем развивалась в сообществе r/backrooms на Reddit. Там пользователи обсуждали детали мира, придумывали его лор и постепенно расширяли вселенную.

"Модераторы и сообщества создают пространства, где истории и фандомы могут расти органически. Reddit — это инкубатор интеллектуальной собственности в реальном времени", — заявил директор по маркетингу платформы Джим Сквайрс.

Позже режиссёр Кейн Парсонс (Kane Pixels) снял по мотивам Backrooms серию роликов на YouTube, которые и привели к полнометражному фильму. Теперь, как пишет The Hollywood Reporter, студии, агенты и продюсеры всё чаще рассматривают Reddit как площадку, где можно не только отслеживать интерес аудитории, но и находить новые истории, фандомы и авторов. Один из представителей агентского бизнеса рассказал, что его ассистенты уже нашли "кучу" сабреддитов и коротких рассказов, которые могут стать основой для перспективных проектов.

Среди прочего, внимание привлекли сабреддиты с хоррор-историями. Например, одна из публикаций с r/nosleep станет основой фильма "I Pretended to Be a Missing Girl" ("Я притворилась пропавшей девушкой"), который продюсирует и в котором сыграет главную роль Сидни Суини. Сам Парсонс также использует платформу для общения с фанатами: его сессия вопросов и ответов о "Закулисье" в r/movies собрала более 1400 комментариев.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино в авторской колонке для журнала Sight & Sound жёстко раскритиковал современное кинопроизводство, назвав Голливуд "фабрикой безвкусных сосисок".