Просто анализ данных: Том Холланд раскрыл главный изъян ИИ, который спасёт живых актёров

Британский актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука в киновселенной Marvel, стал гостем популярного испанского телешоу El Hormiguero. В беседе он высказался о растущем влиянии искусственного интеллекта на кинопроизводство.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

По мнению 30-летнего артиста, нейросети никогда не смогут заменить настоящее творчество.

"Творчество в безопасности от ИИ, потому что оно связано с человеческим опытом. Искусство прежде всего об эмоциях, это больше о взаимопонимании. ИИ может просеивать данные, но он не понимает эмоции. Он не понимает разницу между радостью и грустью. Художники не копируют, они самовыражаются. ИИ не имеет души", — заявил Холланд.

Актёр подчеркнул, что создание любого произведения искусства не может обойтись без человеческого опыта. По его мнению, ИИ способен лишь анализировать данные, но не способен к сопереживанию и самовыражению, которые лежат в основе творчества.

Ранее режиссёр оригинальной трилогии "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински заявил, что фильмы с использованием искусственного интеллекта необходимо маркировать. По его мнению, если сценарий написан нейросетью, картина должна получать рейтинг "F".