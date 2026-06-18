Просто анализ данных: Том Холланд раскрыл главный изъян ИИ, который спасёт живых актёров

Британский актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука в киновселенной Marvel, стал гостем популярного испанского телешоу El Hormiguero. В беседе он высказался о растущем влиянии искусственного интеллекта на кинопроизводство.
По мнению 30-летнего артиста, нейросети никогда не смогут заменить настоящее творчество.
"Творчество в безопасности от ИИ, потому что оно связано с человеческим опытом. Искусство прежде всего об эмоциях, это больше о взаимопонимании. ИИ может просеивать данные, но он не понимает эмоции. Он не понимает разницу между радостью и грустью. Художники не копируют, они самовыражаются. ИИ не имеет души", — заявил Холланд.
Актёр подчеркнул, что создание любого произведения искусства не может обойтись без человеческого опыта. По его мнению, ИИ способен лишь анализировать данные, но не способен к сопереживанию и самовыражению, которые лежат в основе творчества.
Ранее режиссёр оригинальной трилогии "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински заявил, что фильмы с использованием искусственного интеллекта необходимо маркировать. По его мнению, если сценарий написан нейросетью, картина должна получать рейтинг "F".
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