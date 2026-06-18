Киноиндустрия сошла с ума: затраты на один фильм в США превзошли все мыслимые пределы

Американское издание Fortune, ссылаясь на финансовую отчётность студии Universal Pictures, назвало самый затратный проект в истории кинематографа. Им оказался фильм "Мир Юрского периода: Господство", вышедший в 2022 году. По данным отчёта, производство картины обошлось в сумму, превышающую 650 миллионов долларов.

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Таким образом, Universal удалось побить рекорд Disney, который ранее удерживала лента "Звёздные войны: Пробуждение силы" с бюджетом в 638,9 миллиона долларов. Создатели связывают рекордную стоимость "Господства" с производством во время пандемии COVID-19 в 2020 году, когда съёмки и постпродакшн требовали дополнительных мер безопасности и ресурсов.

Несмотря на гигантский бюджет, фильм окупился — его мировые кассовые сборы превысили 1 миллиард долларов. Главные роли в картине исполнили Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, а также вернувшиеся во франшизу Лора Дерн, Сэм Нилл и Джефф Голдблюм.

Ранее издание Collider опубликовало рейтинг лучших боевиков за последние 40 лет. Первое место тогда занял "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом, а в десятку также вошли "Терминатор 2: Судный день" и "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана.