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Любого подонка можно простить: какое условие Бояков поставил уехавшим из России артистам

Кино

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков высказался о возможности возвращения артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

Руководитель Нового театра Эдуард Бояков
Фото: Пресс-служба Нового театра
Руководитель Нового театра Эдуард Бояков

По его мнению, те, кто захочет вернуться, могут быть прощены, но только при одном условии.

"Если это будет настоящее покаяние, нет ничего выше слов прощения и любви. Мы должны быть готовы простить любого. Любого подонка можно простить, если он прошёл через огонь покаяния", — заявил Бояков в интервью "Известиям".

Худрук также отметил, что за время проведения СВО появилось не так много новых произведений, способных отразить происходящее.

Ранее в Театре сатиры разгорелся скандал: заслуженная артистка России Алёна Яковлева, отдавшая сцене более 40 лет, публично обвинила руководство в несправедливости. В свой юбилей она не дождалась обещанного спектакля, а художественный руководитель Евгений Герасимов, по её словам, не нашёл средств на постановку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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