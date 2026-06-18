Они стараются не афишировать: что известно о тайном романе Николь Кидман после развода с Урбаном

58-летняя голливудская актриса Николь Кидман, завершившая бракоразводный процесс с кантри-певцом Китом Урбаном в январе 2026 года, недолго оставалась в одиночестве. В окружении звезды рассказали, что уже несколько месяцев она встречается с влиятельным бизнесменом из индустрии развлечений.

Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

Актриса не торопится рассекречивать бойфренда после нашумевшего развода, но близкие друзья уже знают о переменах в её жизни.

"Нам сообщили, что отношения между ними развивались втайне ото всех в течение последних нескольких месяцев, и пара старается не афишировать свои отношения", — цитирует инсайдера издание Deuxmoi.

Ранее в окружении Николь Кидман рассказывали, что за ней ухаживает 62-летний председатель совета директоров MGM Resorts International Пол Салем. Актриса и бизнесмен знакомы давно, у них есть общие друзья. В этом году они дважды встречались в компании. Салем в 2021 году развёлся с женой Навин, у бывших супругов четыре дочери.

Салем получил степень бакалавра в Брауновском университете и степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. Почти 30 лет он занимал руководящие должности в компании Providence Equity, которая управляет портфелем активов на сумму 50 миллиардов долларов. В 2018-м он вошёл в совет директоров MGM, а через два года возглавил его. Бизнесмен также является одним из владельцев бейсбольной команды "Вустер Ред Сокс".

Николь Кидман и Кит Урбан расстались в сентябре прошлого года после 19 лет семейной жизни. В январе обладательница премии "Оскар" завершила бракоразводный процесс. У бывших супругов две дочери — 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет. Кит, по данным инсайдеров, расстроен тем, что девочки в последнее время отдалились от него.

Ранее супруга 71-летнего голливудского актёра Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, откровенно рассказала о жизни с мужем, страдающим лобно-височной деменцией. Она призналась, что живёт в состоянии "постоянного траура", оплакивая близкого человека, пока он ещё жив.