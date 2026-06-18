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Если кто и может заставить мужчину ревновать, так это Брэд Питт: почему бойфренд Энистон недоволен её интервью

Кино

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая с 2025 года встречается с 50-летним гипнотизёром Джимом Кертисом, оказалась в центре семейного конфликта.

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by Official White House Photo by Chuck Kennedy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

Причиной стало её недавнее интервью с экс-коллегой Лизой Кудроу, где она с юмором и теплотой вспомнила о работе с бывшим мужем Брэдом Питтом, у которого было камео в сериале.

"Это стало неожиданным источником напряжённости, потому что Джен считает такое отношение здоровым и зрелым, а Джим — что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Он настаивает, что не ревнует, но, давайте посмотрим правде в глаза, если кто и может заставить мужчину ревновать, так это Брэд Питт", — рассказал инсайдер изданию Closer.

По словам источника, Энистон своим высказыванием хотела показать, что не держит обиды на бывшего избранника. Однако Кёртис, который знает, через какую боль прошла актриса из-за этих отношений, не понимает, почему она готова к дружескому общению с Питтом.

Энистон и Питт расстались в 2005 году после почти пяти лет брака, но сохранили дружеские отношения. Сейчас актёр встречается с 33-летней тренершей Инес де Рамон.

Ранее Анджелина Джоли в интервью Variety призналась, что именно шестеро детей помогли ей восстановиться после скандального развода с Брэдом Питтом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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