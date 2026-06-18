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Страх перед мамой и внутренний блок: как Любовь Аксёнова справляется с откровенными съёмками

Кино

36-летняя актриса Любовь Аксёнова, одна из самых востребованных звёзд российского кино, в интервью телеканалу "КИНО-ТВ" откровенно высказалась о съёмках откровенных сцен.

Любовь Аксёнова
Фото: VK Видео by Шоу "Кстати", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь Аксёнова

Несмотря на то, что в её фильмографии более 40 ролей, она призналась, что всегда испытывает дискомфорт.

"Мне никогда не комфортно в постельных сценах. Ещё со съёмок фильма "Шиповник", когда режиссёр Нигина Сайфуллаева мне сказала: "Я вот хочу, чтобы ты сняла майку". Я почувствовала такой зажим и подумала: "Блин, это же будет видеть моя мама!"", — рассказала актриса.

По словам Аксёновой, особенно тяжело ей было в начале карьеры. Она боялась, что зрители будут воспринимать её как человека, который в жизни такой же, как на экране. Актриса призналась, что проходила терапию, чтобы справиться с последствиями этого давления.

"Я столкнулась с очень большим взглядом на меня как на человека глупого и необразованного. Я ужасно боялась ходить по любым интервью, потому что я думала, что меня сейчас начнут тестировать… Много часов терапии ушло на то, чтобы пережить это", — добавила она.

Сейчас Аксёнова старается заранее обсуждать с режиссёром и партнёрами все детали таких сцен, чтобы избежать сюрпризов. Она подчеркнула, что откровенные эпизоды должны иметь смысл и раскрывать драматургию, а не быть самоцелью.

Ранее Любовь Аксёнова рассказала, как познакомилась с мужем, продюсером Павлом Аксёновым. По её словам, он увидел её в фильме и сразу решил, что она станет его женой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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Страх перед мамой и внутренний блок: как Любовь Аксёнова справляется с откровенными съёмками
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