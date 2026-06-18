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Я выхожу из комнаты: какую сцену из фильма "Изгой" Том Хэнкс не может пересмотреть спустя 25 лет

Кино

Американский актёр и продюсер Том Хэнкс, обладатель двух "Оскаров" и трёх "Золотых глобусов", в интервью Independent поделился неожиданным признанием. Оказывается, есть сцена в его фильмографии, которую он до сих пор не может пересмотреть — и это эпизод из культовой драмы "Изгой" 2000 года, за которую он получил "Золотой глобус".

Том Хэнкс
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Хэнкс

Речь идёт о финальной сцене, где герой Хэнкса, выживший после авиакатастрофы сотрудник FedEx Чак Норленд, возвращается к своей бывшей девушке Келли, которая уже вышла замуж. Он приходит, чтобы вернуть карманные часы с её фотографией, которые она подарила ему перед роковым рейсом.

"В "Изгое" есть момент, когда я возвращаюсь, Чак возвращается в дом Келли и возвращает ей свои часы. И там в герое происходит перемена, я делаю этот жест, который, как мне кажется, является фальшивым и присущ мне, а не Чаку. Так что я встаю и выхожу из комнаты до того, как начнётся эта сцена", — признался актёр.

По его словам, этот жест кажется ему неестественным для персонажа, и он предпочитает не видеть его на экране.

Ранее другой голливудский актёр, Роберт Де Ниро, признался, что сомневался в успехе культового фильма "Таксист". Он подчёркивал, что никогда не пытается предугадать, насколько влиятельным окажется проект, потому что "это не в его власти".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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