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Волнение на пробах и любовь на всю жизнь: что жена Сарика Андреасяна рассказала о первой встрече с режиссёром

Кино

Актриса Лиза Моряк, супруга режиссёра Сарика Андреасяна, в восьмую годовщину их знакомства опубликовала в Instagram*-аккаунте трогательный пост.

Сарик Андреасян
Фото: YouTube канал MadonnaMur by Скриншот видео YouTube канала MadonnaMur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сарик Андреасян

Она рассказала, как они встретились на съёмках фильма "Девушки бывают разные" и как сильно она волновалась на пробах.

"И вдруг — он. Сарик. Человек, чьё видение, чья вера в новые таланты, в неогранённые алмазы, распахнула двери в мир кино", — поделилась Моряк.

Лиза отметила, что сначала пара не предполагала, что симпатия вырастет в сильное чувство. По её словам, решение Андреасяна "увидеть потенциал там, где другие могли бы увидеть лишь начинающую актрису" стало началом большого пути.

"Любовь, которая выйдет за берега, разольётся в безбрежное море и подарит самое дорогое — семью", — заключила она.

Ранее актриса Любовь Аксёнова рассказала о знакомстве с мужем, продюсером Павлом Аксёновым. По её словам, он увидел её в фильме и сразу решил, что она станет его женой.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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