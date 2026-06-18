Мысли об уходе из кино стали реальностью: Кейт Бланшетт перешла к преподаванию в Оксфорде

57-летняя австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт, известная по фильмам "Елизавета", "Властелин колец" и "Тар", назначена приглашённым профессором современного театра в Оксфордском университете.
Должность, учреждённая театральным продюсером Кэмероном Макинтошем в 1990 году, предполагает серию лекций, бесед и творческих встреч со студентами и преподавательским составом.
"Должность приглашённого профессора — это для меня исключительная возможность вести прямой, активный творческий диалог со следующим поколением мыслителей и творческих деятелей. С нетерпением жду начала этой творческой суматохи", — заявила Бланшетт.
Ранее на этой должности работали Иэн Маккеллен, Стивен Фрай, Артур Миллер и другие выдающиеся деятели театра и кино. В своей новой роли Бланшетт будет не только читать лекции, но и участвовать в дискуссиях с широким университетским сообществом.
Напомним, что год назад актриса рассказывала о планах завершить карьеру, однако в 2025 году вышли два фильма с её участием — "Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша и "Чёрный чемодан — двойная игра" Стивена Содерберга. Сама Бланшетт признавалась, что мысль об уходе из кино приходит к ней регулярно с 2019 года.
Ранее Кейт Бланшетт высказывалась об абьюзе на съёмках фильма "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Актриса рассказывала, что столкнулась с давлением и неуважением на площадке, что повлияло на её отношение к работе в Голливуде.
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