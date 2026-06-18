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Всё решили за три часа: актриса Любовь Аксёнова раскрыла подробности скоропалительного брака

Кино

36-летняя актриса Любовь Аксёнова, известная по сериалам "Почка", "Бывшие", "Жить жизнь" и "Преступление и наказание", стала гостьей шоу "Вспомнить всё" на YouTube-канале "КиноТВ". В беседе она поделилась историей знакомства со своим мужем, продюсером Павлом Аксёновым. По её словам, всё произошло стремительно.

Любовь Аксёнова
Фото: VK Видео by Шоу "Кстати", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь Аксёнова

Как рассказала актриса, Павел увидел её в фильме "Шиповник" на премьере, куда пришёл с её другом. Он сразу заявил, что эта девушка — его будущая жена. Через неделю он организовал ужин, на который пригласил Любовь. Она поначалу сомневалась, но уже через три часа они целовались, а через три месяца у неё было обручальное кольцо.

"Он увидел и прямо в кинотеатре сказал, что это моя будущая жена. И через неделю мы с ним, он как бы так организовал, чтобы мы с ним уже встретились на ужине. Я сначала подумала: "Ну нет". Ну и через три часа мы уже с ним целовались. Как только я его увидела, подумала: "Ну точно нет". Вот и всё. Через три месяца у меня было уже кольцо на пальце. Всё довольно быстро произошло", — рассказала Аксёнова.

Пара поженилась в 2013 году, а через семь лет обновила клятвы на церемонии в Гоа.

Ранее Любовь Аксёнова рассказала, что в 17 лет пережила сексуализированное домогательство. По её словам, она растерялась и не знала, как дать отпор, а после случившегося чувствовала себя "сломанной и слабой".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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