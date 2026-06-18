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Слепота на фоне бешеного успеха: как Дженнифер Лопес поплатилась за трудоголизм

Кино

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, недавно пережившая развод с Беном Аффлеком, стала гостьей подкаста SmartLess. В откровенном разговоре она вспомнила период, когда её карьера была на пике, а здоровье оказалось на грани срыва.

Дженнифер Лопес
Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дженнифер Лопес

Это случилось во время съёмок фильма "С меня хватит". Тогда она снималась в четырёх картинах подряд, записывала второй альбом J Lo, а по выходным давала пресс-конференции и снимала клипы. Она не заметила, как проработала 98 дней подряд.

"И наконец, дошло до того, что я поняла: я действительно нервничаю. Я вернулась в трейлер, села, и вдруг перестала видеть. Я не могла пошевелиться. И одна из моих подруг… работала моей ассистенткой… И я сказала ей: "Арлин, я не могу двигаться. Я ничего не вижу". Мы поехали в больницу", — поделилась Лопес.

Врачи сообщили ей, что организм "отключился" из-за сильного истощения. С тех пор у звезды участились панические атаки, но она смирилась с тем, что жизнь в шоу-бизнесе уже не будет прежней.

Ранее певица Джессика Симпсон впервые публично рассказала, как в 17 лет продюсеры заставляли её худеть на 7 кг, чтобы она походила на Бритни Спирс и Кристину Агилеру.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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