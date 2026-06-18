Семья стала единственным спасением в аду: Джоли описала состояние после разрыва с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли, которая сейчас продвигает новый фильм "Кутюр" режиссёра Элис Винокур, дала откровенное интервью Variety. Звезда "Малефисенты" призналась, что после скандального расставания с Брэдом Питтом в 2016 году и долгих судебных разбирательств именно шестеро детей помогли ей не сломаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

"Кажется, мой боевой дух наконец вернулся. На какое-то время я его утратила. Меня это немного подкосило, но теперь всё возвращается, во многом благодаря моим детям, которые уже подросли и поддерживают меня", — заявила обладательница премии "Оскар".

Актриса также поделилась, что её дети, большинство из которых уже совершеннолетние, хотят, чтобы она больше путешествовала и выходила из дома.

В новой картине Джоли играет режиссёра с онкологией. Эта тема близка актрисе: её бабушка и мать умерли от рака яичников, а сама она перенесла профилактическую двойную мастэктомию из-за мутации гена BRCA1.

"Мне кажется, что я не могу жить настоящим, поскольку чувствую, что должна торопиться, ведь время на исходе. Я воспитываю своих детей, готовя их к моему отсутствию, а не к тому, что я стану бабушкой", — призналась Джоли.

Ранее Брэда Питта обвинили в тайном сборе информации против Анджелины Джоли в их многолетнем судебном противостоянии из-за винодельни Château Miraval. По данным TMZ, команда актёра якобы получила доступ к банковским документам без уведомления заинтересованных сторон, чтобы получить преимущество в споре. Адвокат Питта назвал обвинения "нелепыми".