Неизлечимый недуг ударил по самому больному: семья звезды "Крепкого орешка" заговорила о вечном трауре

Супруга 71-летнего голливудского актёра Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг-Уиллис, дала редкое откровенное интервью в подкасте The Bossticks. Она поделилась тем, как живёт семья после того, как у звезды "Крепкого орешка" диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД) — редкую форму заболевания, которая влияет на лобные и височные доли мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

По словам Эммы, сейчас она является его основным опекуном, и это эмоциональное бремя несёт на себе вся семья.

"Когда люди спрашивают: "Он помнит, кто вы?" — да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера, у него ЛВД. Это другая часть мозга", — объяснила Хеминг в подкасте.

Она также развеяла распространённый миф о деменции: многие ошибочно полагают, что она всегда связана с потерей памяти. На самом деле, как пояснила Эмма, у Брюса форма заболевания, которая прежде всего сказывается на способности общаться. При этом она добавила, что существуют и другие варианты ЛВД, влияющие на поведение или движение.

Эмма призналась, что живёт в состоянии "постоянного траура", цитируя термин доктора Полин Босс — "неоднозначная утрата", когда ты скорбишь о человеке, который физически находится рядом, но ментально или эмоционально уже не тот.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали афазию, а в 2023-м семья обнародовала новый диагноз — лобно-височная деменция. С тех пор актёр ушёл из публичного пространства.

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