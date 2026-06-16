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Полтергейст, которого не было в фильмах: кто сыграет Пивза в новом сериале "Гарри Поттер" от HBO

Кино

Студия HBO официально объявила имя актёра, который воплотит полтергейста Пивза в грядущем сериале "Гарри Поттер". Им стал 53-летний британский актёр Питер Серафинович, знакомый зрителям по эпизодическим ролям в "Стражах Галактики", "Джоне Уике" и других проектах.

Парк развлечений Harry Potter World в Universal Orlando
Фото: commons.wikimedia.org by Omar9od, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парк развлечений Harry Potter World в Universal Orlando

Персонаж Пивз — вредный призрак, постоянно досаждавший главным героям, — появлялся в книгах, но был полностью вырезан из фильмов.

"В фильмах его сыграл актёр-комик Рик Майял, но на монтаже все сцены с Пивзом решили убрать. Теперь у персонажа появится шанс дебютировать на экране", — отмечают создатели сериала.

Премьера первого сезона запланирована на конец декабря 2026 года. В основу ляжет "Философский камень": восемь эпизодов подробно адаптируют первую книгу. Съёмки уже проходят в Великобритании.

Ранее американское издание World of Reel опросило около 100 кинокритиков и составило рейтинг лучших фильмов первого полугодия 2026 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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