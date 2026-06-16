Полтергейст, которого не было в фильмах: кто сыграет Пивза в новом сериале "Гарри Поттер" от HBO

Студия HBO официально объявила имя актёра, который воплотит полтергейста Пивза в грядущем сериале "Гарри Поттер". Им стал 53-летний британский актёр Питер Серафинович, знакомый зрителям по эпизодическим ролям в "Стражах Галактики", "Джоне Уике" и других проектах.
Персонаж Пивз — вредный призрак, постоянно досаждавший главным героям, — появлялся в книгах, но был полностью вырезан из фильмов.
"В фильмах его сыграл актёр-комик Рик Майял, но на монтаже все сцены с Пивзом решили убрать. Теперь у персонажа появится шанс дебютировать на экране", — отмечают создатели сериала.
Премьера первого сезона запланирована на конец декабря 2026 года. В основу ляжет "Философский камень": восемь эпизодов подробно адаптируют первую книгу. Съёмки уже проходят в Великобритании.
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