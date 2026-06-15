Пошёл против воли родителей: Сергей Гармаш внедрил суровые методы воспитания внука

Народный артист России Сергей Гармаш, известный по фильмам "Чебурашка", "Каменская" и "Груз 200", поделился подробностями воспитания своего 9-летнего внука Павла.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Boldyrev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Гармаш

Актёр признался, что родители балуют мальчика, а сам он старается привить наследнику уверенность.

"Павлику девять лет, и он застенчивый‑застенчивый, даже стихи тихо читает. Я всё время на него кричу, чтобы он читал громко. А вот тут он неожиданно "блогером" стал, у него есть iPhone", — рассказал Гармаш в беседе с WomanHit.

По словам артиста, он настоял, чтобы в школу внук ходил исключительно с кнопочным телефоном. К его мнению в семье прислушались. Смартфоном Павел пользуется только на выходных и каникулах. Звезда "Чебурашки" отметил, что гаджет неожиданно помог мальчику раскрепоститься: в Сети он ведёт себя активно, что удивило даже дедушку.

Ранее актёр Павел Деревянко в подкасте "Громче слов" признался, что его многолетние свободные отношения с матерью его двоих детей были иллюзией.