Мирное сосуществование стало невозможным: муж Гвинет Пэлтроу нашёл единственный способ избежать ссор

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Кино

Актриса Гвинет Пэлтроу, которая в последнее время почти не снимается в кино (исключение — фильм "Марти Великолепный" в прошлом году), развивает бизнес The Goop и ведёт подкаст. Однако её публичные высказывания, в том числе политические, стали причиной напряжения в семье.

Гвинет Пэлтроу
Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гвинет Пэлтроу

Инсайдер из окружения пары рассказал Daily Mail, что у Пэлтроу и её мужа, продюсера Брэда Фэлчака, разные подходы к жизни.

"Брэд предпочитает более взвешенный подход, всегда сохраняя нейтральность, в то время как Гвинет — более взрывная личность, она никогда не боится бросить вызов нормам или высказать своё мнение. Их различия приводят к некоторым ссорам", — заявил источник.

По словам инсайдера, у супругов также разные политические взгляды. Фэлчак предпочитает игнорировать самые возмутительные заявления жены или просто качает головой.

"В последнее время Брэд обнаружил, что иногда лучший способ сохранить мир — это не вступать с ней в споры", — добавил источник.

Напомним, в апреле Пэлтроу выступила против участия "парней из Силиконовой долины" в политике.

Ранее, по данным инсайдеров, Анджелина Джоли после скандального инцидента в самолёте в 2016 году якобы пыталась помириться с Брэдом Питтом, но актёр отказался. Тогда, как утверждают источники, она развернула кампанию мести.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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