Мирное сосуществование стало невозможным: муж Гвинет Пэлтроу нашёл единственный способ избежать ссор

Актриса Гвинет Пэлтроу, которая в последнее время почти не снимается в кино (исключение — фильм "Марти Великолепный" в прошлом году), развивает бизнес The Goop и ведёт подкаст. Однако её публичные высказывания, в том числе политические, стали причиной напряжения в семье.
Инсайдер из окружения пары рассказал Daily Mail, что у Пэлтроу и её мужа, продюсера Брэда Фэлчака, разные подходы к жизни.
"Брэд предпочитает более взвешенный подход, всегда сохраняя нейтральность, в то время как Гвинет — более взрывная личность, она никогда не боится бросить вызов нормам или высказать своё мнение. Их различия приводят к некоторым ссорам", — заявил источник.
По словам инсайдера, у супругов также разные политические взгляды. Фэлчак предпочитает игнорировать самые возмутительные заявления жены или просто качает головой.
"В последнее время Брэд обнаружил, что иногда лучший способ сохранить мир — это не вступать с ней в споры", — добавил источник.
Напомним, в апреле Пэлтроу выступила против участия "парней из Силиконовой долины" в политике.
Ранее, по данным инсайдеров, Анджелина Джоли после скандального инцидента в самолёте в 2016 году якобы пыталась помириться с Брэдом Питтом, но актёр отказался. Тогда, как утверждают источники, она развернула кампанию мести.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.