Золотая клетка Голливуда захлопнулась: иски в США вынудили Кевина Спейси вспомнить нищету

Американский актёр и режиссёр Кевин Спейси, оправданный судами по обвинениям в домогательствах, дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. В беседе он признался, что никогда был так богат, как это представляли в СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Maryland GovPics, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Актёр Кевин Спейси

Журналистка предположила, что его состояние превышает 50 миллионов долларов.

"Это совершенно неправда. Могу лишь сказать, что слухи о моём состоянии сильно преувеличены. Когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе предъявляют обвинения, тебе приходится бегать по судам, доказывая свою невиновность. А поток средств при этом прекращается, потому что в Голливуде тебя пока решили посадить на скамейку запасных. Поверьте, деньги улетают только так. А новых не появляется", — поделился артист.

Спейси рассказал, что всю жизнь экономил: в Джульярдской школе подрабатывал в ресторане, чтобы оплатить учёбу, а в театре получал "мизерный" оклад.

"Сколько раз мне выключали электричество за неуплату? Знаю, это может показаться безумием. Но я уже проходил через безденежье. И для меня это лишь повод начать жизнь с чистого листа. Вспомнить, что значит жить без излишеств", — добавил актёр.

Ранее Кевин Спейси в том же интервью Ксении Собчак рассказал о судьбе двух фильмов с его участием, пострадавших из-за скандала 2017 года. Лента "Гор" так и не вышла, а в фильме "Все деньги мира" его уже после съёмок заменили на Кристофера Пламмера.