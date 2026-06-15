Обвинения в политизации не новы: как Кевин Спейси оценил современное состояние премии "Оскар"

Американский актёр и режиссёр Кевин Спейси, оправданный судами по обвинениям в домогательствах, дал интервью журналистке Ксении Собчак для её YouTube-канала "Осторожно: Собчак". В беседе он затронул тему премии "Оскар" и обвинений в её политизации в последние годы.

Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оскар

"Давайте посмотрим, кто вообще ведёт споры? Мой вопрос в другом. Спорит Мартин Скорсезе? Или Квентин Тарантино? Или это делают комментаторы в интернете и журналисты развлекательных изданий? Я могу сказать вам только одно, я невероятно горжусь, что я член академии", — поделился артист.

Спейси отметил, что споры вокруг "Оскара" ходят с самого его создания, и нынешние обсуждения не новы. По его словам, ему лично могут не нравиться какие-то фильмы или актёрские работы из-за собственных предпочтений, но он гордится возможностью быть среди номинантов и получать признание коллег.

Ранее в том же интервью Ксении Собчак Кевин Спейси подробно высказывался о хейте и культуре отмены. Актёр, столкнувшийся с многочисленными обвинениями в домогательствах (по которым он был оправдан в судах Нью-Йорка и Лондона), признался, что за последние девять лет не встретил ни одного человека, который бы относился к нему негативно в реальной жизни, хотя в интернете о нём пишут "всякие гадости".