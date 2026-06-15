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Неожиданный поворот в воспитании: Сергей Гармаш признался в полном содержании взрослого ребёнка

Кино

Народный артист России Сергей Гармаш, известный по ролям в фильмах "Каменская", "Груз 200" и сериале "Кухня", дал редкое интервью журналу "Атмосфера".

Сергей Гармаш
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Гармаш

Обычно актёр не распространяется о семье, но на этот раз поделился подробностями о младшем сыне Ване.

"Честно скажу, что у Вани нет нужды подрабатывать, он в каком-то смысле ещё является иждивенцем, и никакой проблемы у нас в этом смысле нет", — сказал Гармаш.

По словам артиста, наследник не сидит без дела. Он поступил в Лингвистический университет имени Мориса Тореза с базовыми языками (английский и немецкий), а затем выбрал основным корейский. На втором курсе добавил японский. Месяц назад Ваня перевёл корейские поговорки и пословицы. Кроме того, он увлекается музыкой.

Ранее, в день 11-й годовщины смерти певицы Жанны Фриске, её бывший гражданский муж Дмитрий Шепелев опубликовал пост, в котором заявил, что не даёт сыну Платону встречаться с родителями певицы, потому что они звали мальчика только на телешоу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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