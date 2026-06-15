Райан Гослинг, Стивен Спилберг или хоррор: какой фильм американские критики назвали лучшим в 2026 году

Американское издание World of Reel, специализирующееся на кино, опубликовало рейтинг лучших фильмов, вышедших в США с 1 января по 12 июня 2026 года.

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Редакция опросила около 100 журналистов, которые оценивали картины по балльной системе.

"Фильмы этого полугодия удивили разнообразием жанров — от апокалиптического экшена до психологических драм и хорроров", — отмечают составители списка.

Первое место с 49 баллами занял "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом. На втором месте драма "Голубая цапля" (38 баллов), на третьем — "28 лет спустя: Храм костей" (35 баллов). В десятку также вошли "День разоблачения" Стивена Спилберга, хоррор "Обсессия" с новой королевой ужаса Инде Наварретт и драма "Седло" с Гарри Меллингом.

Ранее издание Collider составило рейтинг 7 самых пугающих хорроров за последние пять лет. Первое место занял тайваньский фильм "Грусть", второе — аргентинский "Одержимые злом", третье — "Собиратель душ" с Николасом Кейджем.