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Райан Гослинг, Стивен Спилберг или хоррор: какой фильм американские критики назвали лучшим в 2026 году

Кино

Американское издание World of Reel, специализирующееся на кино, опубликовало рейтинг лучших фильмов, вышедших в США с 1 января по 12 июня 2026 года.

Люди в кинотеатре смотрят фильм
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в кинотеатре смотрят фильм

Редакция опросила около 100 журналистов, которые оценивали картины по балльной системе.

"Фильмы этого полугодия удивили разнообразием жанров — от апокалиптического экшена до психологических драм и хорроров", — отмечают составители списка.

Первое место с 49 баллами занял "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом. На втором месте драма "Голубая цапля" (38 баллов), на третьем — "28 лет спустя: Храм костей" (35 баллов). В десятку также вошли "День разоблачения" Стивена Спилберга, хоррор "Обсессия" с новой королевой ужаса Инде Наварретт и драма "Седло" с Гарри Меллингом.

Ранее издание Collider составило рейтинг 7 самых пугающих хорроров за последние пять лет. Первое место занял тайваньский фильм "Грусть", второе — аргентинский "Одержимые злом", третье — "Собиратель душ" с Николасом Кейджем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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