Внезапный список фаворитов: главная героиня "Обсессии" Инде Наварретт показала свои вкусы в кино

Актриса Инде Наварретт, которую уже успели прозвать новой королевой ужаса благодаря главной роли в хорроре "Обсессия", опубликовала видео для платформы Letterboxd. В коротком ролике она поделилась списком своих любимых кинокартин.

Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License Ретро кинокамера

Её фаворитами стали анимационный шедевр Хаяо Миядзаки "Принцесса Мононоке", мультфильм "Шрэк 2", исторический эпос Ридли Скотта "Гладиатор" и фильм "Грешники" с Майклом Б. Джорданом.

Наварретт поразила критиков и зрителей своей игрой, мимикой и погружением в образ в "Обсессии". Какие проекты ждут актрису после этого успеха, пока не раскрывается.

Ранее американская актриса и певица Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносную драму "Земля кочевников". В подкасте "Films to Be Buried With" она назвала её "худшим типом фильмов" для себя, признавшись, что предпочитает мюзиклы и романтические комедии.