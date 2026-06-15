Внезапный список фаворитов: главная героиня "Обсессии" Инде Наварретт показала свои вкусы в кино

Актриса Инде Наварретт, которую уже успели прозвать новой королевой ужаса благодаря главной роли в хорроре "Обсессия", опубликовала видео для платформы Letterboxd. В коротком ролике она поделилась списком своих любимых кинокартин.
Её фаворитами стали анимационный шедевр Хаяо Миядзаки "Принцесса Мононоке", мультфильм "Шрэк 2", исторический эпос Ридли Скотта "Гладиатор" и фильм "Грешники" с Майклом Б. Джорданом.
Наварретт поразила критиков и зрителей своей игрой, мимикой и погружением в образ в "Обсессии". Какие проекты ждут актрису после этого успеха, пока не раскрывается.
Ранее американская актриса и певица Дженнифер Лопес раскритиковала оскароносную драму "Земля кочевников". В подкасте "Films to Be Buried With" она назвала её "худшим типом фильмов" для себя, признавшись, что предпочитает мюзиклы и романтические комедии.
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