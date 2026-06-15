Катастрофа или эксперимент? Что Николай Цискаридзе сказал о скандальном "Гамлете" с Борисовым

Артист балета, руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе в интервью журналистке Надежде Стрелец высказался о нашумевшем спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Николай Цискаридзе

Хореограф уточнил, что не остался в восторге от постановки и принял её не на 100%, но похвалил команду.

"То, что это стало бурлить, это потому что многие считают: "Как хорошо, наконец кто-то сказал правду!" А другие: "Он явно преследует какую-то цель". Грустно. Другое дело, что у меня как у зрителя есть предпочтения. Эстетика этого "Гамлета" — не моя. У меня восприятие Шекспира — монументальное. Я сам танцевал в Шекспире очень много", — поделился Цискаридзе.

Он также отметил, что не является поклонником или защитником Юры Борисова, и считает, что спектакль преждевременно категорично разобрали. По мнению хореографа, драматической постановке нужно время и несколько показов, чтобы артисты раскрылись.

Ранее актёр Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, вступился за скандального "Гамлета", назвав постановку "интересным экспериментом" и заявив, что не согласен с критикой прославленных мэтров.