Скандал помог: бюджет на спектакль Алёны Яковлевой в Театре сатиры нашли после жалоб актрисы

Заслуженная артистка России Алёна Яковлева, проработавшая в Театре сатиры более 40 лет, заявила, что руководство учреждения в лице худрука Евгения Герасимова выполнило обещание и нашло финансирование на юбилейный спектакль, отменённый ранее из-за нехватки средств.
Премьеру ждут в следующем сезоне.
"Антону Юрьевичу Яковлеву (худруку Театра имени Гоголя и режиссёру нового спектакля) сообщили, что средства есть. Как только он сможет приступить к работе, он приступит. Это будет, конечно, в следующем сезоне, я думаю, что где-то к Новому году, потому что раньше не получится", — рассказала актриса в беседе со "СтарХитом".
Алёна Юрьевна подчеркнула, что даже без нового спектакля она чувствует себя востребованной: её график насчитывает до 20 спектаклей в месяц на разных площадках. Однако при этом она намерена быть разборчивой и браться только за интересный материал. С руководством родного театра артистка практически не общается — Герасимов контактирует с ней лишь формально через мессенджеры.
Напомним, в начале мая заслуженная артистка России Алёна Яковлева публично раскритиковала руководство Театра сатиры. Актриса заявила, что худрук театра Евгений Герасимов отменил постановку спектакля, который должен был стать подарком к её 65-летию, и объяснил своё решение нехваткой денег, хотя, по словам Яковлевой, финансирование на другие постановки постоянно находится.
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