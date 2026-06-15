Оскар, которого не случилось: как Netflix наказал Кевина Спейси и его коллег

Оскароносный актёр Кевин Спейси, оправданный судами по обвинениям в домогательствах, дал интервью журналистке Ксении Собчак для её YouTube-канала "Осторожно: Собчак". В беседе он рассказал о двух картинах, пострадавших из-за скандала 2017 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ричардc39, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кевин Спейси

Он отметил, что были два проекта с его участием, которые в итоге публике не видела такими, какими они были задуманы,

"В фильме "Все деньги мира" меня уже после съёмок заменили на другого актёра, моего друга Кристофера Пламмера. А фильм "Гор" не вышел совсем", — вспомнил Спейси.

По его словам, стриминговый сервис Netflix, финансировавший производство ленты "Гор" о писателе Горе Видале, принял решение наказать его, не выпустив фильм.

"Но они также наказали и режиссёра, и сценариста, и оператора, и всех остальных работавших над ним актёров", — добавил актёр.

Спейси выразил убеждённость, что если бы "Гор" увидел свет, то стал бы одним из фаворитов премии "Оскар".

Ранее супермодель и ведущая шоу "Топ-модель по-американски" Тайра Бэнкс подала в суд на Netflix. Она обвинила стриминг в клевете из-за документального сериала "Столкновение с реальностью: Закулисье "Топ-модели по-американски"".