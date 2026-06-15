Скрывать больше не получилось: один жест Марии Порошиной подтвердил тайный союз с Бойко

Актриса Мария Порошина, известная по сериалу "Всегда говори "всегда"", перестала прятать своё семейное положение.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Марии Порошиной by Личный Инстаграм-аккаунт Марии Порошиной Мария Порошина

На фестивале "Евразия-Кинофест" в Сочи она появилась с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. Это произошло спустя неделю после того, как её бывший муж, актёр и режиссёр Гоша Куценко, публично раскрыл, что Мария тайно вышла замуж за коллегу по сериалу Ярослава Бойко.

Ранее Куценко заявил в эфире шоу "Ты не поверишь!", что был свидетелем на свадьбе, и назвал Бойко "надёжным человеком". Позже инсайдеры сообщили, что супруги живут в трёхкомнатной квартире Порошиной в Москве, а большую часть времени проводят в её загородном доме, который она строила 17 лет.

Ранее на том же фестивале "Евразия-Кинофест" 70-летняя звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко, проживающая в Мексике, не сдержала слёз, выступая перед публикой. Актриса попросила дать ей работу в России, признавшись, что очень хочет трудиться на родине.