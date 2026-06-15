Гордость советского экрана: культовая драма из СССР вошла в престижный список забытого кино

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, опубликовало список из восьми романтических фильмов, которые, по мнению редакции, незаслуженно обошла вниманием широкая публикация.
Составители признают, что назвать эти картины "полностью забытыми" было бы преувеличением — у каждой есть свои ценители, — но их поклонников значительно меньше, чем они заслуживают.
"Конечно, назвать фильмы из этого списка "забытыми" — это некоторое преувеличение, поскольку эти нишевые шедевры обязательно запомнят по крайней мере несколько сотен киноманов по всему миру, но правда в том, что у этих картин не так много поклонников, как должно быть", — пишет издание.
Первое место занял 4-часовой фильм "Яркий летний день" (1991) режиссёра Эдварда Яна, представителя "новой тайваньской волны". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о вражде двух уличных банд. Вторую строчку занял единственный советский фильм, удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, — "Летят журавли" Михаила Калатозова (1957). Тройку лидеров замыкает "Необычный день" (1977) с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
В список также вошли "Жизнь и смерть полковника Блимпа" (1943), "Любовники с Нового моста" (1991), "Жить" (1994) Чжана Имоу, "Страна радости" (2022) и "Зелёный луч" (1986) Эрика Ромера.
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