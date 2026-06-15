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Гордость советского экрана: культовая драма из СССР вошла в престижный список забытого кино

Кино

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, опубликовало список из восьми романтических фильмов, которые, по мнению редакции, незаслуженно обошла вниманием широкая публикация.

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Фото: https://unsplash.com by Alex Litvin is licensed under Free
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Составители признают, что назвать эти картины "полностью забытыми" было бы преувеличением — у каждой есть свои ценители, — но их поклонников значительно меньше, чем они заслуживают.

"Конечно, назвать фильмы из этого списка "забытыми" — это некоторое преувеличение, поскольку эти нишевые шедевры обязательно запомнят по крайней мере несколько сотен киноманов по всему миру, но правда в том, что у этих картин не так много поклонников, как должно быть", — пишет издание.

Первое место занял 4-часовой фильм "Яркий летний день" (1991) режиссёра Эдварда Яна, представителя "новой тайваньской волны". Картина основана на реальных событиях и рассказывает о вражде двух уличных банд. Вторую строчку занял единственный советский фильм, удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, — "Летят журавли" Михаила Калатозова (1957). Тройку лидеров замыкает "Необычный день" (1977) с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

В список также вошли "Жизнь и смерть полковника Блимпа" (1943), "Любовники с Нового моста" (1991), "Жить" (1994) Чжана Имоу, "Страна радости" (2022) и "Зелёный луч" (1986) Эрика Ромера.

Ранее Collider опубликовал рейтинг семи самых пугающих хорроров, вышедших за последние пять лет. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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